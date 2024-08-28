民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議未歇，又遭爆拿選舉補助款買4300萬元立法院附近商辦，黨內部也出現要求辭黨主席止血的聲浪。柯文哲今（28日）離開住家時，被問及此事時並未回應，面帶微笑地快步離開上車。

柯文哲一走出家門，媒體接連追問「怎麼看黨內有要你請辭黨主席？」「卓榮泰說把選舉補助款當生活補助款」、「最近是不是電視台不讓你上節目專訪澄清」等相關問題時，他皆未回應，直接上車離去。

不過，當柯文哲走出家門時，一看到大批記者站在門口，就先對記者說「你們會吵到鄰居」。

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