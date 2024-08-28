●派拉蒙全球（Paramount Global）周二大跌7.15%，收在10.52美元。Edgar Bronfman Jr.放棄競購該公司，為Skydance Media入主Shari Redstone的媒體帝國舖平道路。

●特斯拉周二下跌1.88%，收在209.21美元。加拿大政府跟進美國，周一宣布自10月1日起對中國電動車加徵100%進口關稅，且強調這些關稅措施適用於所有自中國進口的電動車，包括特斯拉在中國製造的產品。

●網飛（Netflix）獲Evercore ISI調升目標價，周二上漲1.06%，收在695.72美元。

●京東ADR上漲2.25%，收在26.38美元。該中國電商巨頭宣布董事會批准新一輪股票回購計畫，自2024年9月起生效。

●美超微（Super Micro Computer）周二下跌2.64%，收在547.64美元，盤中一度重挫8.7%。華爾街大空頭興登堡研究公司（Hindenburg Research）宣布以「存在會計操縱問題」為由，放空該AI伺服器大廠。據外媒報導，興登堡在與美超微前員工進行訪談並調閱訴訟記錄後，認為該公司有「重大會計、治理與合規問題」，同時也對該公司的產品與服務提出批評，稱美超微的先發優勢正在被更可靠的競爭對手侵蝕。