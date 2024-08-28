「金曲歌后」孫淑媚14歲參加歌唱節目，初試啼聲就一鳴驚人。如今闖蕩演藝圈29年，不僅在歌壇地位難以撼動，更憑著戲劇《天橋上的魔術師》入圍《戲劇節目類最佳女主角》。演藝事業雖一帆風順，感情世界卻一片空白，但如今再次爆出秘婚消息，還傳出「兒子可以認祖歸宗」，讓她不再隱忍親上火線回應。

孫淑媚2014年傳出和斯文壯男約會，這段相差5歲的姐弟戀雖以「結婚為前提交往」，不過礙於她工作繁忙到連約會時間都沒有，加上父親反對，導致這段感情維持2個月就告吹。如今單身長達8年的她，雖然多次被爆出結婚生子，不過都遭否認，如今Threads又出現相關報導，只見標題搭配她在劇中結婚照寫下：「四十二歲孫淑媚要嫁了，新郎身分曝光太震撼」，內文則是相當聳動：「孫淑媚結婚照意外曝光，藏了8年的男人竟然是他，兒子終於可以認祖歸宗」。

孫淑媚再度被爆出烏龍秘婚傳聞。（圖／Threads）

沒想到此PO文竟釣出孫淑媚本尊，只見她冷冷回覆：「單身…沒生過小孩，路過……」，文末還附上嘆氣的表情符號，可見內心相當無奈。對此，網友紛紛回應：「大陸的假新聞，今天看到也覺得很無言」、「有沒有覺得這種八卦新聞比八點檔還會扯」、「都幫你安排起虛擬人生了」、「躺著也中槍的概念」、「那是拍牡丹花開的相片，大家不要上當了」。

孫淑媚影歌雙棲，演藝事業備受肯定。（圖／shumaysun Instagram）

孫淑媚去年受訪時提到曾有過到國外「借精生子」的想法，不過擔憂雙親反對沒有付諸行動，她也自嘲由於反應遲鈍，錯失不少進一步發展的機會，好在家中長輩不會催婚，讓她笑說：「媽媽可能自己走過這條路，覺得很苦吧」。