立法院長韓國瑜昨在臉書曬出照片，表示自己利用公餘時間參觀「乘興而來─張炳煌書法大展」，鼓勵大家有機會重拾國粹，提筆書寫，為中華文化注入活力與永續。

韓國瑜昨晚在臉書發文，透露自己在公忙之外的空檔，把握時間「乘興而來」到張炳煌大師的書法大展走走。他介紹，張炳煌老師精研各體書法並獲獎無數，長期於電視節目、大專院校主持書法教學及文化藝術推廣工作，對台灣、日本及東南亞的書法發展都有深遠影響。大師時常憑著一剎那間的靈感表達意境，以不同的書寫字體及風格，來詮釋傳統文人的文字丰采與貫通史實的真誠，展現中國書法千變萬化的藝術之美。

韓國瑜說，雖然他自己在國學沒有深入的研究，但對於這份「定靜安慮得」的生活智慧甚是推崇。有幸透過大師的講解，沉浸在每幅作品的一筆一畫間，彷彿也能感受到大師書寫當下的情緒、每一份喜悅、以及體悟生活的沉靜。

韓國瑜也鼓勵大家，「有機會重拾國粹，提筆書寫，為中華文化注入活力與永續；若實在公忙，培養自己培養孩子對於美、對於藝術的欣賞與推廣永續，相信都能讓生活更有活力、更為美好。」