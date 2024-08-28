房東最怕遇到難搞的房客，一名女網友表示，爸媽在北市信義區有間30坪的空房，好心低價租給幾位台大學生，他們總是在樓梯間堆滿鞋子，屢勸不聽，沒想到日前學生反映，稱樓梯間的鞋子髒了，要房東賠錢，否則將提告。原PO傻眼表示，這次經驗真的讓她意識到，高學歷不等於好人品。

女網友在Dcard發文表示，爸媽在信義區有間30坪的空房，老人家覺得學生租屋不容易，因此低價租給幾位台大學生，月租金只要2萬7000元，房客還能另外申請租屋補助。

學生入住後問題不斷，常常晚上開趴擾鄰，也喜歡在樓梯間堆滿鞋子，原PO說，爸爸曾好心提醒他們，但完全沒改善，心想鄰居沒意見就不再管了；沒想到日前學生卻稱「放在樓梯間的鞋子髒了」，要求房東賠錢，否則提告，原PO全家聽了都傻眼，「樓梯間不能堆放雜物是常識，鞋子髒了不是應該自己負責嗎？」

原PO心寒說，爸爸平常對那幾位學生很好，房租也算得很便宜，卻被如此對待，「這次經驗真的讓我意識到，高學歷真的等於好人品嗎？難道書讀得好的人就可以不講理，甚至用法律來威脅別人？」

文章掀起熱議，許多網友直言，人品和學歷當然沒有一定關係，「其實從一開始的善意提醒被無視，就已經知他們不是好租客，連互相尊重都不懂的人就不應該被尊重。」也有人建議「下次不要租給學生了，最好租給公務員」、「之後租約到期就趕快讓他們走吧！」