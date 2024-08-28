應中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅邀請，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於8月27日至29日訪問中國，舉行新一輪中美戰略溝通。央視新聞引述專家評論稱，涉及近一時期台海局勢的發展，中方將再次與美方溝通，希望美方遵守一個中國原則。

央視新聞所屬欄目「藍廳觀察」引述中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉指出，蘇利文此次訪中反映出拜登政府對於對中關係的重視，也反映出中美兩國重視落實「舊金山願景」。蘇曉暉說，蘇利文訪中反映出美國希望與中國保持溝通。而此時中國積極主動地塑造中美關係，希望美國有更加理性的對中認知。

報導稱，此訪是繼2016年萊斯（Susan Rice）訪中之後，時隔八年美國國家安全顧問再次訪中，關鍵意義不言而喻。同時，當前中美關係仍處在止跌企穩的關鍵關口。雙方如何利用好戰略溝通這一重要管道，美國能否認真傾聽以樹立正確的對中認知，讓此次高級別溝通更凸顯「關鍵意義」。

在蘇利文訪中前夕，大陸外交部官員對媒體表示，在此輪戰略溝通中，中方將重點就台灣問題、發展權利以及中國戰略安全等表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。

蘇曉暉認為，可以看出當前中美關係仍然充滿著問題和挑戰，而中方並不迴避。中方首先指出的是，認知是一個關鍵問題。中國已經明確將美國視為夥伴，而如果美國單方面地把中國視為對手，對於中美關係來說會產生極大的不確定性，同時也會帶來更大的風險。

蘇曉暉還說，涉及一些複雜敏感的問題，尤其是涉及近一時期台海局勢的發展，中方再次與美方溝通，希望美方認清形勢，遵守一個中國原則。同時，中方也會在一系列國際和地區問題上與美方進行溝通。兩個大國之間關係的良性互動符合國際社會的期待。