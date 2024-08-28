民眾黨主席柯文哲近日因拿選舉補助款購買個人辦公室，遭到外界批評，民眾黨前立委陳琬惠透露，民眾黨內部的聲音並非一致，儘管有小草相信柯買辦公室後會繼續替大家服務，但自己也有接到一通來自美國、對此事感到難過的支持者電話。

陳琬惠昨（27）日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，民眾黨內對補助款的規範明確，即3分之1回歸黨中央、3分之2給候選人自己使用，所以柯文哲拿這筆錢買個人辦公室沒有違法，但會造成觀感方面的問題。她認為，這棟大樓就在立法院附近，以自己對柯文哲的了解，他可能就是因此才買，但因為買在實價登錄高點，且是用選舉補助款買，「這就是要看大家接不接受的問題」。

節目主持人哈遠儀詢問，民眾黨內是否有要好好辯護此事的聲音？陳琬惠坦言，不用好好辯護，就交給大家討論，她並提到，對於買商辦一事，很多小草相信柯文哲會繼續替大家服務，所以在柯粉、小草社群中對此事的反應「好像還好」，但黨內也不是所有聲音都一致。

陳琬惠指出，自己近幾天接到一通來自美國的支持者電話，對方稱看到相關新聞後很難過，因過去外界普遍認為，總統選舉補助款多會用在公益等用途上，因此她再次強調，一切的重點還是要看小草能否買單拿補助款買辦公室的行為。