海基會前董事長鄭文燦在擔任桃園市市長任內，涉嫌收賄 500 萬元以變更「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」，遭桃園地檢署起訴求處 12 年徒刑。其中重要關鍵，在於負責送錢的白手套「廖力廷」在檢方苦口婆心勸說下轉念，願意擔任污點證人，詳實的描述鄭文燦收賄過程及方式，才得以讓檢方鞏固證據。

據了解，檢方根據廖力廷對於交付賄款過程、交付賄款的包裝方式、鄭文燦返還賄款時鈔票綑綁特徵等鉅細靡遺地描述，讓鄭文燦的謊言不攻自破。檢方也因此將廖力廷轉為污點證人，可望依《證人保護法》請求法院給予廖力廷減輕或免除其刑。

檢方調查，某集團楊姓前高管為了在「林口特定區工五工業區（即華亞科技園區）」推動台灣第一個農地申請變更為工業區的案子，找來集團廖姓顧問和侯姓發言人出資2000萬成立「鴻展公司」，為了獲取最大利益，力拚以自辦市地重劃方式將9.12公頃農地變更為產專區，和華亞擴大開發，估計可取得1.78公頃抵費地，利益高達24億2190萬元，遠高於政府辦理的區段徵收利益。

廖姓白手套和兒子廖力廷2016年找上時任桃園市長的鄭文燦，除拜託以自辦市地重劃取代區段徵收，更要求以「國家重大建設」計畫為由加速推動，鄭也和楊男、侯男多次餐敘，楊多次表達「只要能成，不會失禮！」。

鄭文燦遂多次和經濟發展局、都市發展局、地政局等局處開會，親自主持變更案，2017年9月7日關鍵擴大變更會議，不但讓廖姓父子出席會議表達意見，也指示以自辦市地重劃和國家重大建設方向辦理，席間公務員提醒，依行政院歷次函示，除8項例外以外，原則要以區段徵收辦理，鄭文燦置若罔聞，仍裁示林口工五擴大變更案要爭取為國家重大建設，且以市地重劃開發，完全按廖男等人訴求照本宣科。

楊男等人見鄭文燦力挺，相約1周後約定見面，廖姓白手套父子晚間直奔市長官邸，將以牛皮紙袋包裝的500萬元現金黑色手提袋放在會客室茶桌下，還以口型和手勢比「5」示意，鄭也以台語「知、知、知」回覆，隔天廖直奔台北跟楊男等人回報。鄭文燦之後不但在公文上簽呈「如擬」，還在10月19日致電廖稱：「國發會我都講好了！」回報進度。

但檢方發現，鄭文燦事後獲悉廖男手機被監聽，一改之前態度，在2018年3月16日主持會議時，不再邀請廖男，且大翻盤改以全區一次區段徵收方式推動。鄭文燦之後尋求連任，廖力廷2018年5月交付600萬元政治獻金給鄭文燦時，鄭當場抱怨：「你爸嘴巴很大！已經被監聽了！」廖男隔天立刻更改電話號碼。

檢方發現，楊男不滿鄭文燦「錢拿走了不辦事」，再度請廖男找上鄭文燦，廖力廷2018年8月深夜到鄭文燦訪友行程「堵」人，讓鄭文燦大怒，也唯恐遭監聽波及，當晚邀約到官邸，歸還500萬元賄款和600萬政治獻金，全案才破局。