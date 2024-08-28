中華電長期致力於海外業務推展，陸續於美國、香港、日本、新加坡、泰國、越南等地成立海外子公司，隨著海外據點正式進駐歐洲，完成歐、美、亞三大洲的國際服務佈局，是台灣唯一有海外據點且全球網路布局最完整的電信業者。

中華電董事長郭水義表示，中華電的念是「台灣企業走到哪裡，中華電信就會在哪裡」。德國作為歐洲最重要的經濟中心之一，吸引許多台灣企業在德國擴展業務，中華電希望能夠隨時隨地服務我們的客戶；另外，也期盼德國子公司在德國、歐盟都建立起更強大的合作夥伴關係，不斷創造新的里程碑。

中華電總經理林昭陽表示，歐洲子公司的設立，為中華電拓展海外版圖的關鍵性一步，中華電將偕同當地夥伴與自身豐沛資源，竭盡全力滿足海外台商及當地企業之所需。

歐盟市場包含27個成員國，其龐大商機及產業發展持續吸引全球企業目光。身為歐盟內第一大經濟體的德國，更是跨國企業進入歐洲市場的敲門磚，中華電信將憑藉自身電信及資通訊(ICT)專業技術與能力，自我期許做為台商拓展歐洲市場的堅強後盾。一方面積極與德國及歐洲電信商、台商及ICT業者展開合作，同時與鄰近的波蘭EXATEL亦有合作計畫進行中。未來中華電歐洲子公司將善用中華電國際網路資源及在台灣資通訊服務之技術與經驗，提供台商及歐洲企業客戶更全面更即時的整合資通訊服務。