前新北市警局陳姓員警2018年到2019年間利用手機交友軟體約網友帶毒品碰面，陳再藉機盤查並查獲毒品，因此騙取「線上立破」行政獎勵68次，刑事部分陳遭依偽造文書罪判處緩刑5年確定，懲戒部分，因新北市府2024年才移送，逾5年懲戒權時效，判決免議確定。

新北市警局陳姓前員警明知得悉情資進而查獲之案件非屬「新北市政府警察局強化線上警力立即偵破刑案執行計畫」(線上立破」)之性質，無從依計畫規定取得行政獎勵，陳竟為謀取相關行政獎勵，從2018年3月13日至2019年4月10日間利用手機交友軟體，偽裝為同志或女性網友用戶，邀約網友攜帶毒品至約定轄區內地點會面。

陳再通知時任線上勤務之員警到場埋伏守候，待網友抵達指定地點後，陳到場員警再假藉該網友行蹤可疑為由進行盤查，查獲毒品、施用毒品器具，進而以現行犯逮捕，不實登載因執行巡邏勤務時，見其行跡可疑，而依職權進行盤查，始查獲該等案件等內容，使陳獲得「線上立破」之行政獎勵。

刑事部分，陳遭法院依行使公務員登載不實文書罪共68罪，各處有期徒刑1年1月，應執行有期徒刑2年，緩刑5年，並應於本案判決確定後2年內，向公庫支付50萬元確定，陳在2024年4月8日繳納完竣，新北市府將陳移付懲戒。

懲戒法院第一審將陳判處降2級改敘，陳提上訴，第二審認定陳有違失行為合計68次，但最後日期是2019年4月10日，而懲戒案件2024年6月6日繫屬懲戒法院，但公務員懲戒法規定，降級改敘處分之懲戒權行使期間為5年，因逾懲戒權行使期間，判決免議確定。