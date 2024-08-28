南台灣觀光勝地墾丁，近年被外界抨擊物價過高、沙灘被陽傘業者長期佔據等，已掉出國旅熱門景點10名之外。而YouTuber見習網美小吳，昨(27日)和友人到墾丁大街實際走訪，拍下炸物攤的價位。

小吳和好友搭高鐵到左營，一路打卡至屏東竹田火車站，連最近討論度很高的墾丁大街，他們也留下足跡。照片中，小吳和朋友站在墾丁大街的攤販區，雖是平日晚上，但人潮不算太少。

網紅小吳和友人走訪墾丁大街，人潮不算少。（圖／IG@beauty___wu）

而另一張照片，小吳表示：「大家都在討論物價，我們來實際走訪。」他拍下一家炸物攤的價位，只見招牌上寫著：「炸年糕價格小份60元7個、大份100元14個。炸湯圓小份60元12個、大份100元24個」，小吳也透露會將墾丁之旅剪輯成影片，「之後影片一定要看喔，好好笑。」

網紅小吳拍下墾丁大街其中一家炸物攤的價格。（圖／IG@beauty___wu）

墾丁擁有絕美的海景，但近年頻傳陽傘占用沙灘、食旅高消費等事件，遭部分網友批評「去墾丁比出國貴」，甚至拿來跟沖繩做比較。對此，墾丁大街管委會主委曾春惠回應，墾丁在台灣最南端，營運成本要加上運輸，例如蚵仔來自東石，需加上嘉義到高雄、再從高雄轉運到墾丁的2次運費，海產店餐廳標價也都透明化。至於住宿，墾丁大街周邊核心地區平均一晚只要2500元至3000元，平日還有999元的超低價，鼓勵大家平日來旅遊。