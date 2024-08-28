賀錦麗接受專訪的壓力與日俱增

美國副總統賀錦麗從民主黨全代會中脫穎而出，成為總統候選人，儘管拜登總統7月才退選，她接手打選戰的時間短暫，但氣勢卻有增無減。不過，距離11月5日大選還有兩個多月，她能否勝選，仍在未定之天。

《政治》（POLITICO）新聞網27日分析指出，賀錦麗正緊鑼密鼓，打一場壓縮的選戰。在整場大會期間，一連串演說者強調，這將是場苦戰。南卡羅來納州的民主黨選戰策略師席賴特（Antjuan Seawright）說：「能量是好的，但必須要善用，因為未經駕馭的能量未必能成為政治中的好能量。」

以下是賀錦麗競選團隊在這次選戰中需要因應的5大障礙：

1. 搖擺州的緊張民調

近幾周來，賀錦麗的民調微幅領先，目前無論在全國或多數搖擺州，都領先前總統川普。但選戰策略師對她是否能持續領先則態度審慎。

民主黨訊息傳播公司「導航者研究」（Navigator Research）上周二公開的民調顯示，賀錦麗和川普在搖擺州地圖上基本持平。而主要支持賀錦麗的超級政治行動委員會「未來前進」（Future Forward）的創始人上周初說，該組織的內部民調「遠不如你在公開民調看到的那麼樂觀」。資深民主黨策士赫爾曼（Doug Herman）說：「除了川普的數字代表性可能不足外，沒人知道該相信什麼。」

2. 賀錦麗尚未接受專訪

儘管賀錦麗月初承諾，會在 8 月底前「安排」一次專訪，但現在距離月底只剩幾天，還沒有她以民主黨總統候選人身分首次受訪的公開計畫。而她等待的時間愈長，在首次專訪或記者會上表現出色的壓力就愈大。

川普抓緊這點痛批，本月稍早甚至說她，「在接受專訪上幾乎無能」。而一位資深民主黨策略師說，電視專訪是「她面臨的核心挑戰之一」。賀錦麗因 2021 年接受美國國家廣播公司新聞（NBC News）何特（Lester Holt）專訪時，在面對為何沒造訪美墨邊境的問題時，因回答結結巴巴而飽受批評。

一位策略師在匿名討論這個敏感話題時說，賀錦麗一直在專訪中掙扎，並有爭論的傾向，她在爭論和語無倫次之間搖擺不定。

The 5 warning signs for Harris after the DNC https://t.co/rEE1yzlYRo — POLITICO (@politico) August 27, 2024

3. 辯論爭議

與川普這個比她年長近 20 歲，又有爆氣歷史的白人男性進行總統辯論，是賀錦麗展現自己與前總統對比，並重新向全美觀眾介紹自己的大好機會。

目前，兩人定9月10日在美國廣播公司新聞（ABC News）上辯論。雙方競選團隊一直在就候選人發言時，是否該將對方的麥克風靜音達成共識。儘管賀錦麗的競選團隊認為，開放麥克風會對她有利，但川普的團隊一直在推動堅持與拜登總統競選團隊達成的規則。不過，川普周一說：「我無所謂。我寧願讓它打開。」無論如何，川普27日說，雙方已達成協議，辯論將如期舉行。

4. 政策在哪？

至今在具體政策上，賀錦麗在競選活動中較輕描淡寫，這使她更難因應共和黨人攻擊她太激進，又反覆無常的說法。儘管她在競選活動和民主黨全國代表大會演說中，談到了她的經濟和外交政策議程，但具體細節很少。事實上，她的競選網站不包含任何政策語言。

5. 川普獲白人和男性支持

對賀錦麗來說，每一票都很重要，而她在一些大群體中支持率仍落後。她正設法重建廣泛的民主黨聯盟。而與拜登退選前相比，她幾乎在每個人口統計群體中都獲得進展，尤其是年輕選民、女性選民、黑人選民和獨立選民。

然而，無論是在全美還是在搖擺州，川普在男性和白人選民中的民調仍然較高。赫爾曼指出，在一場勢均力敵的緊張選舉中，你不會想要在任何子群中遭遇慘敗。