【街頭大聲公】柯文哲火狂燒小草不挺了？ 街訪年輕人反應出乎意料

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議未歇，又遭爆妻子陳佩琪看上億元房屋、拿選舉補助款買4300萬元立法院附近商辦，引發爭論。而《鏡新聞》昨（27日）公布最新民調顯示民眾對於民眾黨不滿意度破6成3。對此，YouTube頻道《中時新聞網》實際到台北市公館商圈展開街訪，聽聽年輕人的看法。

YouTube節目《街頭大聲公》實際到街頭詢問民眾對此事看法，有一位年輕人說「上次投票是投柯文哲，不清楚案子最後發展，如果說是罪證確鑿的話，確實會對原本支持的候選人失望」、「選舉時打著清廉、貧窮的選舉打法，結果打房打到現在自己要買房，結果現在爆出這麼有錢，有點表裡不一的感覺」、「現在藍綠白三黨都不能投了，會流失很多中間選民」、「台大裡面支持民眾黨的人，越來越少人會像以前那樣表態」。

還有受訪的年輕人說，「這件事情造成很大騷動，自己不算是小草，但以前蠻傾向柯文哲那邊，因為是清廉形象，甚至搭公車想要讓自己不要變貪官，但現在他打臉以前的自己」、「觀感不好，他們解釋的確實不好」、「民眾黨財源跟財務分配要公開說清楚，不是要撇清責任」、「本身就買的起房，那當初選前表現的稍微弱勢這樣」。