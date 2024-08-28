烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨（27）日表示，9月赴美參加聯合國大會期間，他將向美國總統拜登提交4階段「勝利計畫」，他證實月初反攻俄羅斯只是勝利計畫的第1步，後續還包含外交、經濟等層面。此外他也證實，烏克蘭成功試射首款國產彈道飛彈。

綜合CNN、路透社、基輔獨立報（The Kyiv Independent）報導，澤倫斯基昨日出席在基輔舉行的一場獨立日論壇，他表示計畫出席9月在紐約舉行的聯合國大會（UN General Assembly），屆時他將與拜登會面，並向他遞交烏克蘭贏得烏俄戰爭的4階段「勝利計畫」。

他證實烏軍6日起反攻俄羅斯庫斯克州（Kursk）的行動是該計畫的第1步，第一步也「已經完成」。接下來第2步將是「烏克蘭在世界安全基礎設施中的戰略地位」，第3步是強迫俄羅斯透過外交手段結束戰爭，第4步與經濟有關。

澤倫斯基並未詳細說明這4階段計畫，但他強調最終將透過對話結束戰爭，不過前提是烏克蘭要處於強勢地位。

他說將向拜登提交該計畫，稱計畫成敗與否，很大一部分取決於美國，「計畫是否成功取決於他」。

他也表示，將向美國總統候選人賀錦麗、川普說明該計畫，「我們不知道誰將是美國總統，我們希望執行該計畫」。

澤倫斯基：烏克蘭成功試射國產飛彈

烏克蘭總統澤倫斯基27日證實，烏克蘭成功試射首款國產彈道飛彈。

英國《電訊報》（Telegraph）報導，澤倫斯基昨日也在論壇上證實，烏克蘭成功試射首款國產彈道飛彈，他並未透露飛彈細節，僅表示：「現在要談論可能還太早，但我想分享這件事。」

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）26日才表示，烏克蘭計畫自製武器，回敬俄羅斯的大規模無人機、飛彈空襲。烏軍目前仍仰賴西方盟友提供的長程飛彈，包括美國的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）長程飛彈，及暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈。

澤倫斯基昨日也讚賞烏克蘭的自製長程「無人機火箭」―「圓麵包」（Palianytsia），他上周證實，烏軍已首次在戰場上部署「圓麵包」。