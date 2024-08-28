連鎖鍋貼水餃店「八方雲集」深受一票人喜愛，不少消費者品嘗餃類時也不忘配醬包增添口感，不過近日有一名女網友在社群發文說，自己帶走店家的醬油膏後一直放在冷氣房，明明還在有效期限內，但整包卻忽然鼓起，讓她直呼「超好笑的」，沒想到底下網友全喊「快扔掉！」更透露背後原因。

一名女網友在Threads上曬出一段影片，只見她拿著的八方雲集醬油膏像吹氣球般明顯鼓起，似乎輕輕一捏就會破裂，令她疑惑說「一直放在冷氣房裡，為什麼還會快爆炸啊？超好笑的。」有網友開玩笑說，「這是八方新出的果凍？」、「快寄給不喜歡的人」、「以前補習班抽屜超多這種」、「你讓它氣噗噗了」。

不過更多人則捏把冷汗說，「快丟掉」、「前幾天爆掉一個，超臭」、「不帶去廁所處理或是用塑膠袋包起來，會很快樂」、「我真的放到爆掉過」、「不要再放了，認真會爆」、「上次炸得我整間房間都是蒜味」。

也有知情人說，醬包膨脹是因為裡頭腐壞了，「裡面發酵產生氣體，八方的醬油裡面都有加蒜，切過的蒜本身很容易壞」、「這是裡面發酵了，再放下去真的會爆，然後會很臭」、「沒放防腐劑，失溫後的正常現象」。原PO最後不忘補充，已經按照大家建議趕快包好丟掉，就怕惹出麻煩。