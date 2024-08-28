英特爾近期宣布全球裁員15%，藉以縮減支出，根據《路透》報導，英特爾正陷入一場資金支出戰，該公司為追上台積電生產尖端晶片的能力，已投入數十億美元，隨著英特爾業績放緩，執行長季辛格可用的銀彈減少，英特爾將被迫尋找B計畫。

報導指出，英特爾曾是半導體行業的領導者，但目前在晶片密度、成本和能效都落後台積電，台積電的競爭對手早放棄設計到製造垂直整合的模式，他們靠台積電的先進技術迅速搶占市場，反而是英特爾一直在燒錢，股價在8年內已腰斬。

季辛格在2021年回歸擔任英特爾執行長，他承諾明年推出的晶片將與台積電製造的任何晶片媲美，但英特爾仍需證明能大量且有效率地生產尖端晶片，並且能夠吸引客戶使用其製造能力。

以台積電為例，不斷擴大生產規模，且年復一年地進行升級，成本相當高昂，台積電今年計畫投資300億美元，約80%將用於最先進的半導體。英特爾說，這樣的投資金額足以興建1座250億美元的新晶圓廠。

季辛格則承諾，如果英特爾的營收達到將近750億美元，就能達到資本支出相當於營收1/4左右的目標，但倫敦證券交易所集團（LSEG）直言，這比分析師預測英特爾2025年營收500億美元整整高出1/3。

加上台積電的營業利潤率比英特爾高，過去10年資本支出平均占營收的40%，英特爾與台積電財務差距不斷擴大。報導稱，英特爾將轉虧為盈寄託在2項事務：一是晶片設計，二是重新奪回晶片製造霸主地位，但隨著英特爾資金缺口擴大，除非出現奇跡般的轉機，否則季辛格將被迫重新考慮後者。