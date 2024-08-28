「貴婦版大S」名媛夏黃廉盈，3年前與美商Supperclub創始人夏天倫離婚；當時兩人稱是和平分手，未來會繼續照顧兩個女兒。未料近日夏天倫在社群網站上多次開砲，批評前妻拿孩子280萬的紅包錢。對此，網紅「德州媽媽」稍早發文表示，對這齣家庭劇最不能理解的是，為何會有當父母的願意主動離開小孩這麼長時間。

夏黃廉盈最近接連被前夫指控拿孩子錢等行為，但她本人至截稿前都無站出回應，不知爆料真偽。而德州媽媽稍早發文表示，追完這齣八卦後，讓她童年被傷害的PTSD（創傷後壓力症）都跟著發作，她表示父母親最愛的人到頭來應該是自己這件事沒有錯，然而孩子們在幼年時卻很難理解，「我自己成為媽媽後，還是很難理解當父母的會主動選擇長期離開孩子。」

名媛夏黃廉盈外型神似女星大S（徐熙媛）。（圖／中時資料照）

德州媽媽說，聽到孩子非常難過生日時母親不在自己身邊，一字一句讓德州媽媽也當場泛淚。她回憶自己國小六年級時媽媽出國念書，只剩她跟爸爸待在台灣，遇上第一次月經時，「我其實是被迫直面了一個在我小小的心靈裡感到有點難堪的事」，即是「媽媽她更愛她自己，我愛媽媽比媽媽愛我還多」。

德州媽媽和老公育有1兒1女，常分享育兒日常。（圖／翻攝自臉書）

最後，德州媽媽重申，愛自己這件事完全沒有錯，前提是不應該失職，至於每個為人父母到底有沒有失職，「小孩長大會告訴你」。德州媽媽也指出父母親不該在孩子面前吵架，會造成傷害，最近回台，她的兒子多次跟她說：「爺爺奶奶fight all day.」她請老公去跟公婆說不要在孩子面前吵架卻沒用，讓她苦嘆：「我什麼都不用說，小孩會喜歡跟他們待在一起才怪。」

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