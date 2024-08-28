為反制罷免，基隆市長謝國樑28日上午在基隆市崇右科大開直播，向市民說明他主導推動的3項針對弱勢族群關懷的政策。謝國樑表示，他在九合一選舉時便提出多項弱勢關懷政見，如今陸續實現，市府最近推出了特需牙科、特教生希望學苑及視障外出陪伴等政策，協助弱勢族群能夠有更多的學習、成長跟融入社會的空間。

謝國樑表示，第一項政策是今年6月推出的特需者牙科醫療計畫。他指出，許多特教生家長都知道，牙科需要病患穩定配合醫師才能進行治療，否則就需要更多配套的醫療資源，諸如舒眠麻醉等專業設施。使得特教生家長只好帶著孩子頻繁往返於基隆台北之間。

為此，基隆市政府在議會提出「特殊需求者牙醫服務計畫」，在基隆就近進行特殊牙科的醫療服務，並投入1600萬元的經費，強化特殊牙醫診療設施設備、補助專業人力服務費用、專聘服務個案轉介聯繫溝通、外展協助住宿式機構住民口腔衛生訪視、專聘顧問團隊輔導與醫療學習。

其次則是市府教育處與崇右科大合作推動的「希望學苑」，謝國樑指出，這項政策脫胎自他競選時的「特教大學」政見，透過特教生參加職業試探的過程，學習一技之長，跟不同的人互動。

基隆市教育處副處長徐嬿立表示，有別於「小作所」的庇護工廠模式，「希望學苑」以高中職畢業兩年內的身心障礙者為對象，期盼特教生在高中職畢業後、進入就業職場前，仍有學習專業技能課程與職業試探之機會。第一期市府與崇右科大合作，以烘焙課為先行課程，邀請「世界麵包冠軍」陳永信師傅擔任課程講師。

因為是特教課程，因此也在課堂上配置了3位特教助理員，協助可能在生理上、情緒上提供特教生即時的協助，讓他們可以更穩定的學習。

第三項政策則是今年7月中推出的「視障者外出陪伴服務」，謝國樑指出，因為視障者外出時常面臨諸多困難。為此，市府今年7月與盲人福利協進會合作推出「視障者外出陪伴服務」，提供基隆市的視障朋友每周3次、每次2小時的專人陪同服務。

謝國樑指出，這三項政策的推出，就是希望能夠透過市府的協助，讓特教生、弱勢族群，都能夠有更多的學習機會、成長機會，以及融入社會的空間。也希望透過市府政策的推動，讓基隆變得更美好。