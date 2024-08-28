肝癌名列我國十大癌症死因之一，每年約7千多人死於肝癌，罹患肝癌人數每年則約1萬多人；肝病也被視為我國國病，十分值得重視。長期致力於「保肝」醫療、教育工作的肝病防治學術基金會，將在9/7(六)上午10:00舉辦「肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲衞教講座，歡迎民眾參加，及早了解肝病問題、注意防範。

肝基會此次特別邀請台大醫院楊宏志醫師和梁嘉德醫師主講，由楊培銘教授擔任主席，介紹慢性肝炎和肝癌的關係、肝癌治療與照護。講座地點在好心肝講堂（台北市公園路30之1號B1）。

依主辦單位官網資料顯示，肝癌的風險因子如慢性B型肝炎、慢性C型肝炎、酒精性肝炎、脂肪肝炎等，會進一步引起慢性肝炎，易使肝細胞產生變異，最後形成癌細胞，亦即「慢性肝炎、肝硬化、肝癌三部曲」；且即使除去了肝癌，但若前述風險因子未消除，肝癌仍可能復發，不可小看，值得大家更加。

有意參加講座可撥打0800000583或用Google表單報名https://reurl.cc/NlqNgk