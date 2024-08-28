今（28）日有遊客租用陽傘後，業者才將設備運到現場裝設。（圖／翻攝自ktnpworld YouTube直播）

墾丁沙灘陽傘之亂近日頻頻被檢討，儘管內政部國家公園署墾丁國家公園管理處解釋，業者有經過招標經營，還是無法被民眾接受，墾管處昨（27）日對轄區沙灘進行稽查，直接出動怪手移除雜物，網友今日透過即時影像發現陽傘真的都不見了，大讚看起來很舒爽，還有人考慮要安排一趟久違的國旅，前往墾丁體驗乾淨的沙灘。

因沙灘上插著的陽傘頻頻引起爭議，墾管處日前公告請業者將堆積物品全數移除，未放置於指定區域者將依契約規定開罰，並一律以廢棄物清除；昨日更偕同警政署保七總隊第八大隊一同出動，對轄區沙灘進行稽查，直接派出怪手移除雜物。

今日一大早，墾丁國家公園臉書粉專依照慣例更新個沙灘海項狀況及管制情形，雖然沒有貼出現場影片供民眾檢視，但網友透過墾丁國家公園的YouTube直播，發現船帆石整片沙灘的洋傘都已被移除，在PTT八卦板直言鬧到上新聞終於處理了，「好乾淨、看起來舒爽，沒有陽傘陣了！」

雖然有人酸「要看能維持多久，不要剛好在風頭上做做樣子而已」、「大家每天盯著我們，過不下去了，各位大哥大姐配合一下，等之後沒人注意再插回來」，不過更多人則認同墾管處作為，大讚「謝謝墾管處積極處理民眾關心事務，還我美麗海灘」、「簡直不敢相信這是台灣，風景真的好棒」、「希望可以維持，真的漂亮很多」、「沒有傘擋住風景，才能展現台灣之美」、「如果能維持就來安排一趟國旅，真的好久沒去墾丁了」、「希望官方也能管理坑殺遊客盤子價，這樣真的很吸引人去玩」。