鹽之華法式餐廳Fleur de Sel再次榮獲米其林一星榮譽，這是餐廳連續第五年獲得此殊榮，不僅展示了鹽之華在台灣高端餐飲市場中的穩定性與卓越品質，也使其在亞洲的法式料理界脫穎而出。

鹽之華法式餐廳 Fleur de Sel Restaurant 形象圖。（鹽之華法式餐廳提供）

鹽之華的連續五年米其林一星記錄在台灣餐飲界中極為少見，相比其他餐廳可能經歷的星級波動、歇業、主廚離開等，鹽之華在黎俞君主廚與其團隊的領導下，始終展現出卓越且穩定的高標準，鹽之華在過去五年中不斷將台灣本地食材融入法式烹飪，形成了獨具特色的時尚法式料理風味，這種創新與傳統的完美平衡，使鹽之華在亞洲法式餐廳中脫穎而出。

鹽之華法式餐廳 Fleur de Sel Restaurant 形象圖。（鹽之華法式餐廳提供）

鹽之華法式餐廳 Fleur de Sel Restaurant 形象圖。（鹽之華法式餐廳提供）

屹立在台中多年的鹽之華有著穩定的來自北、中、南熟客貴賓支持，了解台灣食材無論是海鮮、小農特別食蔬是必備基礎，透過主廚對歐洲料理文化的了解，也滿足國際前來用餐的貴賓。

主廚黎俞君相信，每季精心設計的套餐猶如來到了美食的旅程。（鹽之華法式餐廳提供）

作為少數以正統法式料理蟬聯星級榮譽的餐廳，其表現尤其難能可貴，這一成就展示了在競爭激烈的美食市場中，如何通過堅持法式烹飪精髓與不斷創新來吸引饕客，團隊通過對法式料理的深刻理解與不斷創新，成功將餐廳打造成亞洲頂級法式餐廳之一，在結合本地食材與法式技藝方面展現的卓越能力，使餐廳的每一道料理都充滿驚喜。

鹽之華精心設計的用餐環境與無微不至的服務，為顧客提供了無與倫比的法式料理體驗，外場經理余佩凌（Pauline）更以拿捏得宜的服務溫度及專業資歷獲得第二屆米其林指南服務大獎。