淡水宜城公墓懷親園區，四周成牆部份即為違法骨灰位。（士林地檢署提供）

淡水宜城墓園負責人張忠恕非法經營納骨塔、功德牌位，自2008年印製假的認購憑證，交由靈骨塔詐欺集團對外銷售，任由詐團以買家收購等各種話術，詐騙買家高價追購或轉換違法納骨塔，被騙民眾遍及全台，現已查出390名被害人，還有大量的憑證留待清查，士林地檢署28日偵結，依詐欺罪起訴張忠恕。

檢方偵辦靈骨塔詐欺案件，向上追查，發現詐騙使用的納骨塔、功能牌位均來自於淡水的宜城墓園。負責人張忠恕明知道申請設立必須符合規定，但他卻無法順利取得土地，符合道路寬最少6公尺的條件，無為了彌補虧損，竟萌生以「投資」靈骨塔獲利作為噱頭，配合不肖銷售人員，販賣大量殯葬設施產品。

起訴指出，張男2008年起至今年年初發行、出售「私立宜城公墓骨灰位永久使用權狀-骨灰位認購憑證」、「私立宜城公墓永久使用權狀-功德牌位」、「私立宜城公 墓永久使用權狀-骨灰位」等當經銷商主動問及，張則告知「違規不是違法」、「就地合法」等話術敷衍帶過。

起訴書斥責張忠恕的手法，在不肖塔位業務詐騙被害民眾追加或轉換成其他非法產品時，因其僅須以低價向張忠恕取得相關產品即可規避刑事責任，形同「魚幫水、水幫魚」，且被害民眾持有之大量此類產品，因無銷售管道，實際劃位使用者甚少，等同廢紙，張忠恕則藉此坐收無本生意，而加速獲利回收。

士林地檢署首波起訴，查出張男出售給390個民眾，合計2787張認購憑證、1037個骨灰位、610個功德位，不法獲利最少2354萬8000元，建請法院宣告沒收。