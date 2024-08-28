「零負評女神」林依晨近日到大陸錄製真人秀節目《心動的信號第7季》，突舉手高喊「我是成都人」，引發熱議。

林依晨26日就在微博預告將上節目《心動的信號第7季》，寫道：「愛情也許是浪漫劇，也許是『懸疑劇』，但也可能是個『惡作劇』！把握心動，體驗橫衝直撞的荷爾蒙，要小心嘍！」而昨播出的內容中，來賓們聊到哪裡人時，一聽到有人來自成都，林依晨馬上舉手高喊：「我是成都人」，且爺爺也是成都人。

林依晨在節目中自爆是成都人。（圖／微博）

林依晨說爺爺是成都人。（圖／微博）

被問到會不會說四川話，林依晨苦笑地說：「不會。」但解釋從以前就常聽爺爺說，所以對於鄉音感到親切。節目播出後，許多大陸網友感到驚訝，紛紛表示：「第一次知道她祖籍成都」、「原來姊姊是成都妹呀」、「天啊，我一直以為林依晨是台灣人」、「聽口音感覺很親切啊」、「終於找到林依晨姊姊漂亮的原因了。」

林依晨上大陸節目《心動的信號第7季》。（圖／林依晨微博）

林依晨高喊是成都人後，除了讓大陸網友訝異，在台灣也受到廣泛的討論，她的維基百科目前已被網友擅自更改，在早年及教育那欄補進「林依晨出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。