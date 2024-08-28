國軍近日舉行年度「天馬操演」實彈射擊，期間還公布新式的「M41A7 ITAS拖式飛彈發射系統」，然而，在操演期間卻發生命中率低的情形，引起質疑聲音，有臉書軍事粉專解釋，國軍有大量庫存的拖式飛彈，保存期限僅有10年，目前多數都儲放15年以上，當天操演打的都是舊彈;且有退役軍官也表示，靶場場景設計有誤，無法充分發揮實際效能，因此命中率低並不像外界想像的可怕。

國軍26日在屏東枋山地區實施「天馬操演」，並首度採新式載台與發射系統，實彈射擊舊型2A拖式飛彈，結果白天操演時打17枚飛彈，10枚命中目標，晚上打12枚命中11枚，而由於拖式飛彈準度一向很高，此結果令軍方很訝異。

臉書軍事粉專《IDF經國號》昨（27）日發文表示，深入研究後可發現，這次拖式飛彈命中率低其實沒有外界想像可怕，因為在這幾年天馬操演打的都是屆壽彈藥，即將從聯兵旅汰除的BGM-71E 拖式2A飛彈。這批彈藥已儲放15年以上，雖經中科院檢整，但仍有一定年紀。

《IDF經國號》指出，這些飛彈會放這麼久的原因，是因當初國軍把彈藥一次買足，它們也就無法避免的同時屆壽，且雖然1997年買了1786枚拖式2A飛彈（此前還有1980年的1013枚），但卻只有漢光演習之類的大型操演會打幾枚，很少像近年消耗如此大量的彈藥，才會讓這麼多拖式飛彈存放至今。

再者，由於近年陸航將上千枚空射拖式飛彈轉往陸射，讓步兵的拖式飛彈庫存瞬間暴增，才會藉操演儘量消耗彈藥。《IDF經國號》並解釋為何陸航將拖式飛彈轉交步兵使用，首先，與地獄火飛彈相比，拖式飛彈射程稍有不足，「有更新更好的當然優先使用」。第二，拖式飛彈採線控導引，空射後這些線可能會纏繞直升機螺旋槳，引起飛安問題，所以接裝地獄火後，拖式飛彈就被當成儲備彈藥。