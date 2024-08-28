中歐貿易戰日益升溫之際，中共中央外辦主任王毅27日在北京會見由德國聯邦議院社民黨黨團主席穆策內希（Rolf Mützenich）率領的社民黨代表團。王毅表示，中歐發展密不可分，雙方應通過對話協商分歧，抵制單邊保護主義，共同維護雙贏局面，期待德國為中歐關係持續發展發揮積極作用。

根據中聯部官網，王毅表示，中德都是世界重要經濟體，具有重要的國際影響力。今年是中德建立全方位戰略夥伴關係10周年，也是中國共產黨與德國社民党建立關係40周年，習近平主席4月與蕭茲總理舉行會見，為兩國關係發展把舵定向。

王毅指出，中方願與德方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，加強黨際交往，鞏固戰略互信，深化交流合作，推動雙邊關係行穩致遠。

王毅強調，中歐在維護世界和平、促進共同發展上有著重要共同利益，雙方發展彼此交融、密不可分。中國對歐政策保持長期穩定，堅持中歐全面戰略夥伴關係定位，希望歐方也從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，通過對話協商妥處矛盾分歧，抵制和反對單邊保護主義，共同維護來之不易的中歐合作共贏局面。期待德國為中歐關係持續發展發揮積極作用。

王毅表示，前不久，中共二十屆三中全會錨定2035年基本實現社會主義現代化目標，確定300多項重要的改革任務，將以中國的新發展為世界帶來新機遇。中方願以此為新的起點，與德方加強各領域務實合作，為促進中德、中歐關係發展及世界繁榮穩定作出新的貢獻。

穆策內希表示，德國高度重視對華關係。過去一段時間，德國總理蕭茲兩次與習近平主席會晤，表明德國對與中國保持合作對話抱有濃厚興趣，並且願持續這種合作對話。黨際關係是兩國關係的重要組成部分。德國社民黨認為，德國需要與中國進行對話，而不是隔空喊話。社民黨願為德中關係持續發展作出不懈努力。