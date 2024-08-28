亞特蘭大機場附近的達美航空維修設施發生輪胎爆炸意外，造成兩名工人死亡，另一名工人重傷。達美航空說，受傷工人仍在接受治療，將繼續調查事故原因。

綜合外電報導，達美航空在聲明中說，爆炸發生時，工人正在拆卸機輪組件，準備進行維修，當時這些零件並未安裝在飛機上。不知何故竟發生了爆炸，造成兩名工人死亡，另一名工人重傷。目前受傷工人尚在治療中。

國際機械師和航空航天工人協會（The International Association of Machinists and Aerospace Workers）呼籲，對這起事故進行調查，並在聲明中指出：「在這個困難時期，我們與達美航空的員工站在一起，我們呼籲達美航空和有關當局，迅速對此事發生的原因展開徹底調查。」

據CBS 報導，達美航空的員工基本上不屬於該工會。另外，達美航空將與當地政府一起調查事故原因。

當地政府對受害者及其家人表示支持，但沒有透露更多細節。「我向已故達美航空員工的親人致以最深切的哀悼，」亞特蘭大市長狄更斯（Andre Dickens）在網路上發表聲明說，「我的心也與那些傷者同在，我希望他們能迅速康復。」

根據線上飛行紀錄顯示，這架飛機周日從拉斯維加斯飛往亞特蘭大，但該事件似乎並未影響周二機場的空中交通。