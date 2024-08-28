美國白宮國家安全顧問蘇利文，應中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅之邀，27至29日訪中，舉行新一輪中美戰略溝通。學者認為，中美雙方能夠維持這個溝通機制，就說明會談是富有成效的。

這是美國白宮國家安全顧問時隔8年再次訪中，也是蘇利文擔任此職以來首次訪中。蘇利文一行27日下午搭機抵達北京，中國外交部美大司司長楊濤接機，一行在北京近郊與王毅見面。

王毅與蘇利文閉門會談之前說，中美關係攸關兩國，牽動世界；期待雙方在接下來的2天裡就此進行戰略性、實質性、建設性深入溝通。蘇利文指出，雙方將討論有共識的領域及「需要有效管理」的分歧領域；期待通過此次戰略溝通，與中方就廣泛議題進行富有成效的對話。

新加坡《聯合早報》引述新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝說，中美雙方都希望保持穩定關係，王毅和蘇利文此次會談後，預計不會有重大宣布。但雙方能夠維持這個溝通機制，就說明會談是富有成效的。

駱明輝說：「會談的最好結果就是，讓兩人這個溝通機制持續下去，直到選出下一屆美國政府為止」。

按駱明輝觀察，中美雙方過去幾次發布王毅與蘇利文會談的內容時，都沒有敘述得很詳盡。這反而能讓雙方更坦誠地溝通，避免誤判彼此的戰略意圖。