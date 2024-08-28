前國民黨秘書長李乾龍為新北市先嗇宮董事長，其今日於廣播節目透露，先嗇宮今年其實有抽國運籤，但是「下下籤」，其中就有寓意，兩岸應各自反省經營，不要聽「老美」說三道四。自己並不反對台灣「親美」，但不要變成「傾美」。李乾龍也說，現在兩岸關係看似平行線，但5年、10年、20年後兩條線一定會碰在一起，而且一定會有交集。

李乾龍指出，先嗇宮在每年除夕晚上12點都會抽出國運籤，今年的籤詩是下下籤「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕，旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄」，讓他嚇了一跳，籤詩內容點出兩岸關係就連神明都難判斷誰對誰錯，兩岸不如不要吵，應該各自回去反省，好好經營自己，一些外國勢力例如美國，對兩岸關係指三道四，「不要去信」。

李乾龍強調，「兩岸一家親」，他是來自福建泉州的第8代，娶了一個外省老婆，這就是兩岸一家親，「兩岸是一家人」。

對於主持人問所以是支持和平統一路線嗎？李乾龍表示，兩岸關係看似平行線，但5年、10年、20年後，兩條線一定會碰在一起，一定會有交集，誰統誰還不知道，雖然台灣的制度比較好，但從政者一直在內耗。

李乾龍強調，兩岸同文同種，應該和睦和諧，才會有和平，兩岸的主事者應該心平氣和的好好談，但現在幾乎都沒有溝通，兩邊都僵持在那裡，但兩岸同文同種，「但我覺得不會打仗，把台灣打爛有什麼好處」，但美國在那邊說三道四，一直不希望兩岸坐下來談。

李乾龍還透露，1個月前美國在台協會（AIT）政治組突然打電話說要見他，先前他已拒絕過好幾次，最後答應見面，AIT政治組派2人來溝通，他告訴對方，他並不反對台灣「親美、友日、和中」，「但不要變成『傾美』，這樣就不好了。」

李乾龍說，他還跟對方說，如果美國人真的愛台灣，就不要支持台灣「卡核四」，讓燃料棒送回美國，應該勸一勸台灣的執政當局要善用核能，而且美國過去賣很多武器、幫台灣佈雷，對台灣有幫助嗎？美國一些人坐專機來台灣是幹什麼，大家都很清楚，美國只是愛台灣的錢，此話讓對方聽後臉都綠了。

李乾龍強調，美國為戰略目標，希望與台灣友好，他沒有意見，但維持世界和平是大家的目標。

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