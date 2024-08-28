侵吞沃草2106萬 前執行長林祖儀被訴

陳志賢／台北報導

因參與洪仲丘案件而聞名的獨立媒體「沃草」前執行長林祖儀，涉嫌出資成立空殼公司「好滴」以執行專案等假交易手法、偽造股東會議紀錄向銀行貸款長期掏空「沃草」，共計侵吞沃草2106萬餘元，北檢今依業務侵占、偽造文書、背信、商業會計法等罪起訴林祖儀、前吳姓員工2人，其中吳女認罪並與「沃草」和解，請求法院給予宣告緩刑。

「沃草」前兩任執行長柳林瑋、林祖儀都因曾公民運動崛起的社運明星，但均因財務問題遭到「沃草」解職，北檢除起訴林祖儀外，另柳林瑋則因涉猥褻案判刑8月入監服刑，柳去年已刑滿出監。

起訴指出，林祖儀出資成立空殼公司「好滴」，2019年間佯以「專案開發款」、「貝殼放大行銷」、「真世代行銷顧問」名義，指示沃草匯款給好滴公司，好滴則提供發票沖帳。另林祖儀為讓好滴減少營運成本，於2020年指示沃草員工在好滴公司上班151.7小時，由沃草支付薪酬。

林祖儀另自2018年12月至2020年9月，以沃草執行長權限，指示沃草以薪資轉帳匯款至其帳戶，還虛以執行網站開發專案、金流百科開發專案為由，指示沃草子公司沃草多媒體匯款至寓意科技，林再從自寓意公司帳戶提領現金花用。

林以吳姓員工倦勤想離職，為慰留她，還以採購電腦、3C設備名義，挪用沃草多媒體存款，購買電腦與智慧型手機給吳女。林、吳2人2017年偽造沃草股東會議議事錄，不實記載同意沃草公司向台北富邦行借款400萬，授權林向北市產發局申請融資貸款，偽簽徐姓大股東簽名，致銀行核撥60萬元，林予以侵占。

林又未經沃草公司的法人股東同意，於2020年9月填載「授信額度動用確認書」，以沃草名義向中信銀行貸款500萬元獲准，事後法人股東發現全數清償，但仍造沃草公司損失利息、帳戶管理費、手續費及印花稅。

檢方估計，林祖儀自2015年11月30日至2018年7月13日侵占沃草公司存款共1584萬5000元，另以薪資轉帳侵占156萬8000元，再加上貸款及假專案等手法共計侵占2016萬餘元。

★未經判決確定，應推定為無罪。