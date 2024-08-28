父母幫新生兒取名，包含了他們對孩子的期許，不過大陸曾有一名馬姓爸爸幫女兒取名叫「馬莎拉蒂」，目的是希望女兒能買得起豪車過好日子，事後媽媽在戶口名簿上看見女兒的名字傻眼，很多親戚也都說這名字不合適，等小孩一歲時馬上去改名。

大陸博主「妮兒媽咪育兒」近日分享一個案例，多年前安徽淮南毛集派出所來了一名劉女士，想幫女兒改名，而民警一看戶口名簿驚呆，女孩的名字竟叫作「馬莎拉蒂」。

妮兒媽咪育兒表示，原來是幾個月前，劉女士的老公馬先生到派出所為女兒申報戶口，為她取名「馬莎拉蒂」，讓值班民警嚇一跳，做戶籍工作多年，沒看過有人給孩子取這種有個性的名字，提醒馬先生這名字不太合適，連陪同前往的孩子爺爺，也覺得這名字不太好，但馬先生非常堅持取這個名字，因為他希望女兒以後能買得起這款名車，過上好日子，不理會民警勸告，最後女兒戶口名簿上登記的名字就成了「馬莎拉蒂」。

妮兒媽咪育兒說，劉女士事後才知道老公把女兒取名叫「馬莎拉蒂」，一開始覺得聽起來很順口，沒很在意，但半年過去，女兒快滿一周歲，很多親朋好友都說這名字不合適，於是劉女士就去派出所，要求將女兒的名字改成「馬莎拉」，但民警覺得這名字還是不好，勸她回去跟老公好好討論，考慮好了再來改，別又後悔，改來改去。

貼文PO出後，引發網友熱議，「從一輛車變成了一個菜」、「改名馬莎拉，還不如叫馬殺雞」、「起名字真別一時興起，也不想想孩子以後尷不尷尬」，其中有人指出給女兒取名「馬莎拉蒂」太物質化，會影響小孩成長，不過也有人覺得就只是一個名字，只要小孩健康快樂就好。