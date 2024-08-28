苗栗縣苗栗市中華路與經國路口，26日上午發生張姓男子騎乘電動2輪車行經路口時直接鬼切左轉，遭內線車道林姓男子所駕轎車擦撞倒地受重傷，經送醫急救後仍告不治。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

正當多個縣市研擬全面取消機車兩段式左轉措施，苗栗縣苗栗市中華路與經國路口，26日上午發生張姓男子騎乘電動2輪車行經路口時直接鬼切左轉，遭內線車道林姓男子所駕轎車擦撞倒地受重傷，經送醫急救後仍告不治，據警方初步調查，該路口因路幅廣大，所以設有機車兩段式左轉指示，確實肇責區分，正由警方釐清中。

苗栗市經國路與中華路口，是聯接頭屋鄉與苗栗市的重要幹道，平日車流量相當大，由北勢大橋北往南方向行至路口時，設有機車兩段式左轉標誌，機車須採兩段式左轉，以保安全。

26日上午10時45分許，54歲的張姓男子騎乘1輛電動二輪車，由頭屋鄉駛往苗栗市，沿北勢大橋北往南方向駛至經國路口時，突然由外側機車道鬼切左轉經國路，遭同向在內側車道直行，由18歲林姓男子駕駛的轎車擦撞倒地受重傷，經苗栗消防局頭屋消防分隊派出救護車送部立苗栗急救，仍告不治。

警方經對林某酒測，並無飲酒情形，至於詳細肇事責任釐清仍待交通事故鑑定委員會認定。