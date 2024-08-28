胃癌是台灣常見的十大惡性腫瘤之一，每年約有4千多名新發生個案。肝膽腸胃科醫師詹宜學指出，「皮革胃」是容易被忽略的一種胃癌類型，有時胃鏡檢查都難發現，最常表現的症狀為食慾減少、吃了就吐，以及體重減輕。而臨床上發現，此類患者多為30～40歲年輕族群、女性，診斷出來往往已進展至晚期，預後都不是很好。

醫師詹宜學在個人粉專發文表示，皮革胃在醫學上稱為「浸潤性胃癌」，癌細胞會從黏膜下層橫向生長，進而蔓延至肌肉層。他說，一般的胃癌屬於黏膜病變生成的癌症，透過胃鏡檢查能發現黏膜的變化及異常；但若是皮革胃，只檢查到黏膜，就很容易被忽視。

詹宜學接著說，在胃鏡檢查當下，有經驗的內視鏡醫生就會發現，胃壁顯得格外「硬」，尤其在充氣時胃無法完全撐開、胃容量相當小，從而警覺可能是皮革胃徵兆。

談及皮革胃的症狀，詹宜學說，最常表現出的是食慾減少、吃了就吐，以及體重下降。根據臨床觀察，發現多發生於年輕人、約莫30～40歲，以及女性居多。且一旦確診，往往已屬於癌症晚期，無法接受手術治療，一般預後都非常不樂觀。

詹宜學也藉此提醒胃鏡檢查的重要性，同時提及現今已有很多方式可大幅降低檢查過程中的不適感，無論是有經驗的醫師、最新的檢查儀器、或是無痛麻醉藥物等，都能讓病人於最舒適、安全的狀況下做完檢查，並提高診斷的準確性，民眾可放心進行篩檢。