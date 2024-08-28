網紅作家黃大米表示，住家附近大學新蓋一棟頂級宿舍，近日聽到一間單人房，一學期租金要價9萬，讓她驚訝「家長的口袋實力很深、很強」，但她的想法不被家長們認同，強調並非口袋實力強，而是小孩需要不得不擠出來，很多真正有錢的父母是直接在學校附近買房。

黃大米昨（27）日於臉書粉專指出，在早餐店用餐，聽到附近大學的頂級宿舍一學期租金，單人房租金是9萬，雙人房則是一人7萬5000元，讓她吃驚，最讓她佩服的是，整棟新宿舍已住滿，直呼家長的口袋實力很深、很強。

貼文曝光，一票人喊扯，許多為人父母的網友分享孩子大學宿舍的租金，「我女兒台南永康套房一學期4萬5000也是一次清，不是口袋深是不得不掏出來」、「我女兒學校，她跟同學一起住雙人房，加上保證金3萬，住宿費用是10萬5000千，但政府補助5000元。」

其中很多家長表示，並非口袋實力很深、很強，是小孩需要不得不擠出來，強調真正有錢的家長，是在學校附近直接買房。