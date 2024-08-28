一群台灣旅客在南韓釜山旅遊時驚傳食物中毒，一行8人昨（27）日在一家餐廳吃了鮑魚粥後集體上吐下瀉、送醫，目前釜山當局已對餐廳環境及鮑魚粥進行採檢，預計1周內將公布結果，有韓媒指出，店內其他顧客並未出現問題。

8名台灣遊客在釜山餐廳吃粥後食物中毒。

綜合韓聯社等韓媒報導，釜山消防災害本部今（28）日表示，昨日下午1時26分接獲報案，指出一群台灣遊客當日在釜山中區一家餐廳吃鮑魚粥後出現嘔吐症狀，當中2人還有腹瀉情形，8人隨即送醫治療。

這8名台灣遊客包含4名青少年，另有1名30多歲成人、2名40多歲成人及1名50多歲長者。

韓媒《The Kookje Daily News》指出，餐廳老闆親自報案，不過其他顧客並沒有出現問題。

釜山中區衛生所也於當日前往餐廳採檢環境及鮑魚粥樣本，預計一周內將有採檢結果。

釜山當局表示，這批台灣遊客25日起便在釜山遊玩，由於食物中毒會有潛伏期，因此當局也在調查遊客是否是吃到其他食物後才出現症狀，調查人員表示，不排除到8人去過的其他餐廳調查。

目前8名台灣遊客已全數出院。