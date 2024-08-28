裕慶-KY指出，步入傳統商用展示架業務出貨旺季，加上目前訂單仍佳，也已經規劃進行中國大陸、台灣商用展示架產品生產調配，同步啟動生產垂直整合上游抽管製程規劃，有效降低生產成本，隨著新客戶、新產品、新服務及生產垂直整合綜效，下半年營運可望優於上半年表現。

裕慶-KY指出，為擴大商用展示架業務整體接單規模放大，包括智能灌溉植物展示架、電動椅等新品接單皆有良好斬獲，再加上成功取得全球最大零售商(W)開發客製化商用展示架多項新品訂單，以及打入美國第二大折扣零售百貨集團(T)商用展示架供應夥伴，目前已接獲多家客戶需求提供「分店」包裝運輸，或「分店至分部門」完整包裝運輸服務，完善商用展示架業務一站式整合服務優勢，整體業務策略效益有望於下半年營運陸續發酵。

裕慶-KY 2024年上半年商用展示架、電動床機構件業務營收比重分別為78％、16％，其中受惠商用展示架業務深化「設計+製造+服務」一條龍業務模式，助力商用展示架ODM業務轉型成效，帶動今年上半年商用展示架ODM業務銷售比重達65％，較去年同期的60％提升，即使第二季加大資源投入分店及分部門包裝運輸服務，以及成本費用增加的情況下，今年上半年毛利率仍保持43％水準。