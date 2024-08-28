歐洲、英國和加拿大等主要央行已經啟動預防性降息，林志映分析，市場預期聯準會可能在9月份降息1至2碼，全年降息幅度預估可達3至4碼。各國進入降息循環後，有助於提升防禦類股的評價及獲利成長率，進而增強其投資吸引力。

林志映表示，美國降息預期已在美國國債殖利率、公用事業獲利及投資評價中有所反映。截至7月底，10年期美債殖利率已從去年底的4.33%降至4.03%，而近期更進一步降至3.8%。與此同時，公用事業股的獲利上調比例也有所提升，未來12個月的評價較去年底上升至17.18倍。

林志映指出，在過去的升息循環中，財務槓桿較高的公用事業面臨利息成本上升的壓力，影響其獲利能力。然而，隨著降息循環的到來，公用事業類股有望強化其獲利能力及現金股息的分配能力，提升其投資價值，未來股價有望穩步上揚。

隨著人工智慧應用的興起及全球資料中心建設的加速，根據高盛估計，至2030年，整體電力需求將成長約2.4%，其中資料中心的電力需求預計將較2022年增加160%，占美國總耗電量的比例將達到8%。林志映強調，資料中心的用電量增長將帶動未來五年美國電力需求上調2%至6%。

全球電力需求同步上升，這一增長受到了AI科技產業需求、經濟回溫以及地球暖化等因素的催化。根據國際能源總署（IEA）的數據顯示，全球電力需求年均成長率預計將由2023年的2.5%提升至2024年的4%。林志映指出，電力需求飆升帶動了電價及公用事業的獲利前景轉佳，相關企業在提升發電效率的情況下，利潤表現優於預期。

林志映建議，目前投資公用事業與基礎建設標的應關注產業獲利提升的能力，並提出三大布局方向：一是關注AI應用及資料中心建設，以助推DC電力產業；二是關注天然氣及電力價格的改善，整合電廠及管線業者將從中受惠；三是經濟復甦帶動全球運量提升，交通基建的成長動能逐步回升。

最後，林志映提醒投資者應留意美國選情的變化。他指出，美國民主黨較共和黨更為支持清潔能源政策，投資者應關注政治不確定性對再生能源產業前景的影響。然而，公用事業與再生能源的長期趨勢仍然向好，特別是在金融市場震盪期，公用事業發揮的防禦價值將成為長期資產配置的重要考量。