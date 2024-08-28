Meta昨（27）日晚間公告，將於2025年1月14日關閉「Meta Spark」平台，未來所有第三方創作者製作的AR效果將無法再使用，也就是深受用戶喜愛的濾鏡功能，未來將只保留官方版本，消息一出讓網友全都崩潰，無言說「官方濾鏡就醜到不行，不然大家幹嘛自己製作」。

Meta昨日晚間在臉書社團「Meta Spark Community」宣布，Meta Spark平台將於2025年1月14日關閉，所有第三方創作者製作的AR效果都將無法使用，未來只會保留官方的相關功能。

Meta指出，雖然Meta Spark平台將關閉，但用戶過去在限時動態、連續短片（reel）中使用的各種濾鏡效果不會受到影響，提醒創作者將相關內容下載自行保存，並感謝所有用戶、創作者在過去7年間的支持。

消息一出讓網友們超震驚，崩潰喊「這個太瘋了吧，官方是認真的嗎」、「官方提供的就醜到不行，不然大家幹嘛自己做啊」、「這是哪門子改動，有病吧」、「從現在開始狂拍40萬張，存起來慢慢發到老」、「snow相機重出江湖」、「看來是時候逃離IG了」、「沒有濾鏡我真的沒有繼續用IG的理由，笑死」。