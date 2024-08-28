國民黨前祕書長李乾龍（左）28日接受媒體人黃暐瀚（右）專訪。（《POP撞新聞》提供／陳薏云台北傳真）

國民黨主席明年改選，呼聲極高的台中市長盧秀燕是否參選備受關注。國民黨前祕書長李乾龍今天表態，如果盧秀燕願意承擔黨主席、參選總統的話，「義不容辭跳出來支持她」，也願意當盧秀燕的後盾。

李乾龍今天接受廣播節目專訪，先談到2024大選敗選原因，李乾龍直言，今年原本是重返執政的最佳時機，但候選人侯友宜支持度從40％掉到剩19％，這就是因為有人有私心，所以「領導國民黨的人很重要」，又弄郭台銘、又弄藍白合，侯友宜就像是牛一樣，鼻上有兩個韁繩被牽制。

至於誰適合當下任國民黨主席，李乾龍說，自己會為黨付出，「推舉出一個沒有私心的黨主席」。他認為黨主席須具備三個條件，沒有私心、募款能力、熟悉兩岸，吻合這些條件的人來當黨主席，國民黨才有救。

不過，當主持人問到盧秀燕選黨主席是否合適，李乾龍直言，盧秀燕很合適，如果盧出來其他人不會有遐想。李乾龍說，只要盧秀燕願意承擔黨主席，「我們也義不容辭跳出來支持」，三個選黨主席的條件也可以排除，不僅他願意當盧秀燕的後盾，很多人也願意當盧的後盾。