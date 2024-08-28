2024美國大選如火如荼之際，中國駐美國大使謝鋒美東時間27日在富比士第六屆美中商業論壇上發表致詞時表示，作為世界經濟兩大火車頭，中美經濟總量超過世界1／3，你中有我，我中有你，利益深度交融；兩國脫鉤意味著世界會更窮。甩鍋推責解決不了問題，訴諸貿易戰、產業戰、科技戰更不會有贏家。

謝鋒指出，面對紛繁複雜的國際形勢，尋找和發現機遇是公約數，拓展和深化合作是最優解方。改革不停頓、開放不止步的中國，對美國和世界意味著機遇、機遇還是機遇。

謝鋒認為，中美建交45年來的一條金科玉律，就是合則兩利、人民受益，鬥則俱傷、全球遭殃，合作是唯一正確選擇。作為世界經濟兩大火車頭，中美經濟總量超過世界1／3，貿易額之和約占世界1／5，脫鉤意味著世界會更窮；中美貿易建交45年間增長了200多倍、每年超過6000億美元，今年前7個月雙邊貿易額按人民幣計同比增長4.1％，你中有我，我中有你，利益深度交融。

謝鋒直言，面對新情況新挑戰，甩鍋推責解決不了問題，訴諸貿易戰、產業戰、科技戰更不會有贏家。新一輪科技革命和產業變革如同逆水行舟，正視風口變化的現實，既提升自身競爭能力，又發揮同舟共濟的協作精神，才能勇立潮頭、破浪前行。

謝鋒表明，中美應尊重彼此發展的權利，堅持互惠互利的原則，透過對話協商找到解決問題的辦法，做大經貿、農業等傳統合作領域，培育氣候變化、人工智慧等合作增長點，追求中美雙贏和世界共贏。

謝鋒強調，中美關係不應是你輸我贏、你死我活的零和博弈，完全可以在你追我趕中相互成就，在寬廣的地球上各自發展、共同繁榮。中方願按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方加強對話溝通、妥善管控分歧、拓展互利合作，讓中美關係穩下來、好起來、向前走。