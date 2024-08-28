承啟主要產品為主機板及顯示卡、伺服器。繪圖卡約佔35%、主機板佔15~20%、伺服器約佔50%、電腦周邊設備佔5%左右。承啟自2019年起陸續展開新投資項目，包括透過子公司景弘投資取得天津思騰合力51%股權，透過子公司天津思騰合力收購包頭市易慧公司，強化IDC互聯網基礎平臺服務；成立主機板事業中心以及成立電源研發處等。

《黑神話：悟空》因其對電腦硬體高要求，引發玩家對高階顯示卡的換裝潮。遊戲使用了3D環境和光線追蹤技術，且畫面均為4K畫質，這使得玩家需要配備高階顯示卡，才能獲得流暢的遊戲體驗，進而帶動相關板卡供應鏈的需求增長。

承啟作為顯示卡市場的供應鏈一員，不僅受益於《黑神話：悟空》帶動的遊戲熱潮及電競市場需求的增長，還積極布局AI相關業務。特別是在輝達（NVIDIA）AI伺服器產品出貨的帶動下，承啟在年底將進入輝達下一代改款新品的周期，吸引了投資人高度關注。