花蓮縣吉安鄉去年將重陽敬老禮金年齡下修至65歲，每人發放600元，廣獲鄉內長者好評。鄉公所今年全鄉有逾1.6萬名長輩符合重陽敬老禮金領取資格，可選擇現金領取或轉匯入款，預計9月11日後陸續完成匯款入帳及現金發放作業。

吉安鄉環境舒適、生活機能佳，近年吸引許多民眾移居養老，是全縣唯一人口持續正成長的鄉鎮，鄉公所為提升鄉內長輩福利，去年在鄉民代表會支持下，將九九重陽敬老禮金年齡下修至65歲，並發放給1萬5576名長者600元的禮金。

鄉公所表示，長者篳路藍縷用青春、智慧與努力成就家庭與現今社會的卓越和圓滿，每份敬老金都代表眾人的祝福、啟發著社會敬老的溫馨，因此今年仍持續自籌預算發放重陽敬老禮金，且據今年度戶籍內符合領取資格者，較去年稍為成長，約1萬6230人。

鄉公所減免長輩忘記領取重陽敬老禮金及交通往返不便的困擾，自3年前起提供現金領取或轉匯入款等方式，經統計，今年預計有1萬3414人選擇匯款，2816人以現金領取。

鄉公所指出，重陽禮金將在9月11日完成匯款入帳，且9月11日至13日也會在各村指定地點發放現金， 其中，干城村9月13日吉安鄉村聯合辦公處；仁安村9月12日聖南宮（南海四街102號）；仁里村9月13日仁里活動中心；仁和村9月12日仁和活動中心；太昌村9月11日太昌活動中心；北昌村9月11日至13日北昌活動中心；永安村9月11日永安活動中心；永興村9月11日在永興活動中心、12日在全民社區管理室》

光華村9月13日在光華活動中心；吉安村9月12日至13日在吉安鄉村聯合辦公處；宜昌村9月11日在宜昌活動中心；東昌村9月12日東昌活動中心；南昌村9月11日阿美族文化館；南華村9月11日吉安鄉村聯合辦公處；勝安村9月12日勝安活動中心；福興村9月11日至12日在吉安鄉村聯合辦公處；慶豐村9月12日至13日好客藝術村；稻香村9月13日稻香活動中心。

鄉公所表示，只要今年7月14日前（含當日）設籍吉安鄉，且年滿65歲以上（48年10月11日前出生）的長者，將發贈重陽禮金600元；若日後想選用轉帳服務的長輩，可攜帶身分證及存摺封面影本、印章，到公所社會課洽詢申請，將在次年提供匯款入帳服務。