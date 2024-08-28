俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）27日警告，西方如果容許烏克蘭使用西方飛彈攻擊俄羅斯，就是在「玩火」，並強調如果第三次世界大戰爆發，不會只局限在歐洲。拉夫羅夫補充說，俄羅斯正在「澄清」相關核理論。

路透報導，烏克蘭8月6日襲擊了俄羅斯西部庫斯克區，攻佔部分土地。俄羅斯總統普丁說，莫斯科將對這次攻擊做出應有的回應。

擔任俄羅斯外交部長20多年的拉夫羅夫說，西方如果考慮放寬烏克蘭使用外國供應武器的限制，就會導致俄烏戰爭升級，並引發全球性的災難。拉夫羅夫警告，美國不能將第三次世界大戰視為僅限於歐洲的事件，他強調：「我們現在再次確認，這就像小孩子玩火柴一樣。」

自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，普丁多次警告，莫斯科不排除發動更大規模的戰爭。儘管他表示，俄羅斯不希望與美國領導的北約爆發衝突。

俄羅斯2020年曾發布核理論，詳述當「國家存亡受到威脅時」，總統可以考慮使用核武回應。拉夫羅夫補充說，俄羅斯正在「澄清」相關核理論。