「2024年夏季帕拉林匹克運動會」於8月28日開幕，第一銀行文教基金會贊助之弱勢身障羽球選手方振宇及智力障礙桌球選手陳柏諺，將代表臺灣上場比賽，爭取奪牌榮耀；為鼓勵選手戮力爭取佳績，第一銀行及第一銀行文教基金會加碼提供贊助選手「帕運會優勝獎金」最高30萬元，更於比賽期間隆重推出「相挺奪金送黃金」黃金存摺抽獎活動，號召社會大眾共同為選手集氣加油。

第一銀行為幫方振宇及陳柏諺加油打氣，提高奪牌氣勢，推出「相挺奪金送黃金」超值抽獎活動，陳柏諺及方振宇加油日皆為8月30日，凡於「加油日」單筆申購黃金並存放黃金存摺者，即可依選手奪牌成績參與黃金「買1送2樂透獎」或「買1送1同歡獎」抽獎活動，每位選手各抽3名，本次活動將依選手成績（對應獎項由小至大）依序抽出共6名幸運兒，最高可抽中「買10克黃金再送20克黃金」，市價逾5萬元。

從小熱愛運動的方振宇和陳柏諺從不因身體或心理缺陷而自我放棄，即使在訓練道路上比一般人更辛苦，仍舊秉持積極正向的態度面對人生，透過持之以恆的刻苦訓練，突破身體和心理的限制，持續挑戰目標並追求夢想，終於踏上「帕拉林匹克運動會」的世界舞台，他們也特別感謝教練的指導、家人一路以來的支持與培養，以及第一銀行文教基金會的力挺，給予實質經濟幫助與資源，讓他們在無後顧之憂的情況下，專心練習與訓練。

第一銀行長期支持各項體育活動發展，舉重隊選手陳玟卉在本次巴黎奧運中，取得女子組71公斤量級第6名佳績，不但讓自己的努力被世界看見，也獲得運動生涯的實質肯定，期盼方振宇及陳柏諺亦能為國家與自己爭取最高榮耀。

長期深耕並落實ESG（環境、社會、公司治理）的第一銀行及第一銀行文教基金會，積極投入資源支持臺灣體育運動，期許發揮拋磚引玉效益，號召國內更多企業共同為體育發展盡一份心力，協助更多優秀選手繼續前進，不斷「追求卓越、邁向第一」，讓世界看見臺灣。