民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，藍白果然是哥倆好一對寶，也都不學好，要為難司法院預算對大法官下手，修憲不應當拿來挾怨報復或是先射箭再畫把的政治行為。（本報資料照片／姚志平攝）

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實、京華城等三大案爭議，民眾黨揚言下會期將力主不給監察院預算，並將提出修憲案廢除監察院，對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，藍白果然是哥倆好一對寶，也都不學好，要為難司法院預算對大法官下手，修憲不應當拿來挾怨報復或是先射箭再畫把的政治行為。

吳思瑤指出，藍白一再提出要杯葛司法院預算，甚至提出憲法訴訟法，要限縮大法官職權行使，對於憲法法庭，藍白合力做出詆毀的行徑，而監察院是憲政機關，憲法賦予監察權，相關權利運作行使都有依據。

吳思瑤說明，監察院依《政治獻金法》來管理所有不分黨派公職人員選舉獻金，何錯之有？監察院也基於調查行政部門有無缺失，啟動台智光京華城的調查，也是依照《憲法》明定權利來行使，民眾黨不學好，要為難司法院預算對大法官下手。

吳思瑤指出，現在監察院依法所執行的各項職權，正因為民眾黨涉案，正因為柯文哲個人恐怕有涉及不法行為，民眾黨提出要砍監察院預算，甚至要修憲廢除監察院，修憲是何其嚴肅的課題，修憲不應當拿來挾怨報復，或是先射箭再畫把的政治行為，修憲是國家憲政重要大事，如果民眾黨為了廢監察院，就是為了包庇柯文哲一人利益，這種修憲，是國人難以接受，是錯誤的憲政操作。