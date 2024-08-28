因應AI2.0浪潮來襲，為強化城市數位治理，推動產業數位轉型，高雄市長陳其邁27日市政會議上，拍板推動成立智慧城市與數位治理事務的專責一級機關，以兩階段方式籌設，第一階先將「資訊中心改制為資訊處」，第二階段將研考會和資訊處整併升格為市府一級數位資訊專責機關。

陳其邁表示，AI2.0不只是產業顯學，也攸關城市競爭力與未來發展，市府已連續數周在市政會議上邀請業界、學界等領域的AI專家，介紹生成式AI及大型語言模型（LLM）及相關應用，期許市府團隊對AI都能有一定知識基礎，並運用於市政建設，提升服務效率。

陳其邁指出，資訊中心改制為資訊處，員額、預算、可調度與整合的資源都將增加，有助於高雄數位轉型。面對AI時代，「算力」要成為市政的助力，讓數位科技帶動市政革新，後續規畫研考會和資訊處整併升格。

陳其邁強調，研考會和資訊處整併升格有3個效益。首先，研考會負責研究發展，整合資訊應用，有助於提出更符合AI時代的市政願景。第二，研考會肩任管制考核，有助於資訊處以整體視野配置各機關資訊資源，並透過類一條鞭管考機制，強化資訊人力職能。第三，整併有助於市政資訊向量化，市民服務智慧化，如1999客服更全面。

高市府研考會主委陳博洲說明，研考會和資訊處整併涉及組織編修，需送交議會審議，故採分階段處理。所以先將資訊中心改制為資訊處，第二階段再將研考會和資訊處整併升格市府的一級數位資訊專責機關，如此一來，一方面能夠強化資訊單位的運作能量，增加員額、預算、資源；另一方面是優化資訊單位協調整合各局處的效能。