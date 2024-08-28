NBA新球季，湖人球星詹姆斯（LeBron James）將與大兒子布朗尼（Bronny James）成為隊友，外界高度關注兩人在場上場下的火花。詹姆斯日前出席活動被問到如何看待與兒子成為「同事」的微妙關係，能否叫你老爸？對此，詹姆斯直白表示，布朗尼在工作場合不可以叫我爸爸。

詹姆斯表示，他已經與布朗尼釐清類似狀況，不可以在工作場合中叫我爸爸，但可以稱他為23號、Bron，如果布朗尼想要的話，也可以叫他「GOAT」詹姆斯接著解釋，如果是在私人空間已關上門，例如在車子裡，布朗尼還是可以叫他老爸。

詹姆斯坦言，這對布朗尼來說會比較難適應，因為自己一直都是叫他「布朗尼」而非「兒子」不會有任何問題，但布朗尼應該做出一些調整，他在球場上不能說，「老爸，傳球給我、我有空檔」不行這樣做，此話一出讓全場笑翻。

布朗尼是在今年選秀會第二輪總順位第55順位被湖人選中，並於7月正式簽約穿上9號戰袍。他代表湖人出征夏季聯賽表現並不理想，六場出賽場均僅7分，三分球命中率低迷，23次投籃僅命中3次，前段賽程手感冰冷，後段略為回溫，要在季初搶進湖人輪替陣容仍不容易。