民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（楊亞璇攝）

前桃園市長鄭文燦疑涉貪，民進黨廉政會決議停權3年，廉政會主委邱駿彥昨表示，若一審判決有罪，廉政會將討論是否除名。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今反問，民進黨講究紀律，請問國民黨、民眾黨，有像民進黨如此明快、如此講究紀律，如此踐行程序嗎？

針對鄭文燦若一審判決有罪，民進黨廉政會將討論是否除名或停權。吳思瑤今天在立院中興大樓受訪表示，民進黨有清楚紀律、程序、廉政相關作業，對於任何可能涉及不法事件的從政同志，不只有廉政會，也有評議機關，都會調查、做出清楚黨紀作為。

吳思瑤說，從鄭文燦第一時間涉案，民進黨馬上快速予以停權，昨天廉政會也開會，就彰顯出民進黨講究紀律，也有清楚制度，「我們是一個民主的政黨。」

她說，反觀其他政黨，有涉及不法的從政同志，請問國民黨、民眾黨黨內處理，有像民進黨如此明快、如此講究紀律，如此踐行程序嗎？

另外，周刊爆出民進黨立委林宜瑾坦承犯行，涉嫌在擔任議員任內，以人頭助理及回捐等方式詐領助理費約200萬元，手法跟前新竹市長高虹安一樣。

對此，吳思瑤回應，現在這案子也是在檢調調查當中，所有被披露的傳聞就是傳聞，偵查不公開，對於媒體所披露的，她也不適宜在這裡做評論，不要輿論辦案，也不要政治力下指導棋，民進黨團就是這樣的態度。