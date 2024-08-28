交通為兒少事故榜首，近3年兒童逾2.6萬人死傷，其中2690人為行走於道路時發生意外。靖娟基金會分析案件主要為衝出、跳出，兒童因身高限制、視野狹窄及道路障礙物形成死角，常致意外發生，為此和全家便利商店合作「小黃帽交通安全公益計畫」，民眾可透過零錢捐支持。交通部代理部長陳彥伯也坦言，交通安全經2年努力仍不足，對於死傷數應深刻檢討，還要再努力。

靖娟基金會指出，經統計2021年至2023年主要事故原因仍是以穿越道路為主，其次才是衝出跟跳出，約2690名兒童在道路行走時發生死傷，兒童因身高限制、視野狹窄及有時因道路環境上的植栽或建物等形成死角，導致沒看到行駛車輛而衝出，除呼籲駕駛車輛應停讓及注意弱勢用路人，加強兒童及其家長的交通安全觀念也是必要，應從日常生活培養正確交安知識及危機判別。

靖娟基金會與全家便利商店合作小黃帽交通安全公益計畫，邁入第5年。（蔡明亘攝）

靖娟基金會今年邀請金馬影星方志友擔任代言人，參與募款公益影片拍攝，這次她與插畫家「小學課本的逆襲」共同與靖娟合作，利用有趣的動圖，帶領小朋友一同展示防範視野死角的3大口訣「集、轉、探」，讓交通安全知識變得容易理解和接受，盼簡單的口訣可讓每位家長和孩子都能學會如何避開危險安全回家。

交通部代理部長陳彥伯表示，交通安全經2年努力仍不足，對於死傷數應深刻檢討，還要再努力。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

陳彥伯表示，交通部注重兒童通學安全，校園周邊改善一直是持續改善事項，今年已訂定校園周邊人行空間改善參考指引，供校園參考，不僅學校門口，是以學校周邊150至500公尺作為學區整體改善，要與學校、鄰里長、交通工程機關共同努力，今年會挑出200處做改善。另也修改道路交通標誌標線設置規則，於校園周邊訂定通學區標誌，標示學校何時上下學，盼車輛減速至30公里，若違規會搭配相關執法設施，確保孩子通學安全。

陳彥伯說，交通安全經過去年和今年努力還是不夠，死傷數應深刻檢討，零死亡願景目標還沒到來，仍須努力，交通部後續會邀請大家共同加入守護交通安全的行列。

靖娟自2014年至2023年製作交通安全繪本及教材，及培訓交安種子講師進班教學，至今已進入59間國小服務10.5萬名學童，讓兒童察覺每日行走環境，掌握交通環境潛藏風險，以保護自身安全。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，靖娟針對孩子的特性設計教材內容，例如防範視野死角3步驟，「集」是要集中注意力，專心行走、專注行車；「轉」是要左右轉確認，左右查看來車與行人；「探」要探頭看清楚，在視線遮蔽處，探頭以查看車輛。

全家超商公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，「小黃帽交通安全公益計畫」邁入第5年，平均每年募近2000萬善款，製發16萬8512份交安教材，辦理135場宣導活動，宣導4萬5002人。不僅透過全台超過4200間店提供零錢捐、手機APP等虛實捐款管道，邀請關注兒童交安的民眾捐款，也於國道服務區辦理活動，9月7日將於全家超商蘇澳服務區舉辦道路安全駕駛同樂會，邀親子參與。

此外，為支持這次公益活動，聯華食品再次攜手靖娟與全家推出了寶咔咔小黃帽公益限量包，於全台全家店鋪登場，每買一包將捐出5元支持小黃帽公益計畫，售完為止。