知名魔術師劉謙驚傳罹患零期肺腺癌，並已於今年2月動完手術，對此，胸腔內科醫師吳俊廷表示，零期肺腺癌不會有症狀，經手術切除，幾乎能與痊癒劃上等號，不過，劉謙有肺腺癌家族史與吸菸史，日後仍可能再發生新的肺腺癌，建議每年做低劑量電腦斷層檢查追蹤，才能揪出類似極早期的病兆。

根據鏡周刊報導，劉謙透露3、4年前健檢發現肺部長了結節，自此定期回診追蹤，今年春晚表演前例行回診檢查出「罹患零期肺腺癌」，醫生告知：「預測遲早會變壞！」因此春晚表演結束後，入院做手術切除。劉謙透露，小叔因肺癌離世，加上自己有抽菸，儘早動手術比較安心，現已戒掉多年菸癮。

義大癌治療醫院胸腔內科主任吳俊廷表示，零期肺腺癌的患者，不會有症狀，在影像呈現多是有小點或毛玻璃樣，此時癌細胞還蠻表層的，沒有侵犯到更深的肺部組織，但畢竟是癌組織，不處理可能會往壞的方向走，通常會建議手術切除，而切除病兆後，患者也幾乎能與痊癒劃上等號。

吳俊廷表示，肺癌常見危險因子包括吸菸、曝露於二手菸、空汙、交通工具廢氣或石棉等致癌環境、遺傳家族史等，劉謙此次經由小術切除肺腺癌痊癒，不代表日後不會在肺部其他部位，會再發生「新的肺癌」，因此，建議若不考慮金錢因素下，應每年做低劑量電腦斷層來追蹤。

吳俊廷表示，零期肺腺癌是沒有症狀的，即使照X光，也難以發現病兆，劉謙能於零期即發現肺腺癌，應該也是做了低劑量電腦斷層檢查，才得以揪出這麼早期的病兆。