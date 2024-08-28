泰國皇家空軍公開表態，支持採購瑞典紳寶（Saab）的「獅鷲」（Gripen）- E/F戰機。

泰國皇家空軍公開宣布，選擇「獅鷲」（Gripen）- E/F戰機，以汰換老舊的 F-16A/B 機隊，為瑞典紳寶（Saab）帶來重大提振，也終結了一切猜測。

綜合外電27日報導，泰國皇家空軍周二在臉書上貼文，宣布了這項採購決定，而這是歷經10 個月的仔細考慮和評估後做出的。不過，紳寶說，這充滿建設性，但泰國尚未簽約或下單，一切仍在初步階段。

泰國皇家空軍在聲明中說，他們認定，「獅鷲」是「最適合」用來將機隊現代化的選項。雖然政府可以推翻軍方建議，做出最終決定，但這確實超越競爭對手洛克希德馬丁（Lockheed Martin）70/72批次（Block 70/72）F-16戰機，展現出對紳寶重大而公開的支持。

儘管相關方案的細節尚未公開，但《曼谷郵報》（Bangkok Post）指出，決策的要因之一在於，承包商所提供的工業補償，也就是為採購國提供的附加利益，而這通常是交易的甜頭。